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  4. Querbeet vom 22.10.2026
Eine Frau steht vor einem Gartenhäuschen mit einer Topfpflanze in der einen Hand.

Gesellschaft

Querbeet vom 22.10.2026

Die Themen der heutigen Sendung: * Stauden für trockenen Halbschatten * Rewild your garden – 1 * Gartenschatzsuche in Unterfranken

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.10.2026
12:50 - 13:20 Uhr

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sendetypical querbeet

Querbeet

Stauden für trockenen Halbschatten Update im Staudenbeet

Im trockenen Halbschatten im Eingangsbereich des "Querbeet"-Gartens entsteht mit verschiedenen, standortangepassten Stauden ein neues Beet – attraktiv für Menschen, wertvoll für Tiere.

Rewild your garden – 1

Naturgartenplaner David Seifert verwandelt einen konventionellen in einen artenreichen Natur-Garten – mit Trockenmauer, Wasserflächen, wilden Stauden und naturnahen Wegen fürs Auge und für die Artenvielfalt.

Gartenschatzsuche in Unterfranken

In jeder Folge ist Sabrina Nitsche in einer anderen Gemeinde in Bayern unterwegs auf der Suche nach Gartenschätzen.

"Querbeet" macht Lust, es selbst auszuprobieren und die Liebe zum Garten und zum Gärtnern zu entdecken.

Moderation - Sabrina Nitsche

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