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Sabrina Nitsche genießt das Naschobst im Garten

Gesellschaft

Exotisches Obst ernten und vernaschen

** Exotisches Obst ernten und vernaschen – Tipps von Sabrina Nitsche ** Fünf Jahre Streuobstpakt Bayern – Obstanbau und Artenvielfalt ** Naturparadies im Bayerischen Wald – Der Garten von Viola Fuchs ** Rote-Bete-Kuchen – Lisa Haidorf backt ** Laub ist kein Abfall! – Für Brigitte Goss wertvoller Rohstoff

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.10.2026
12:50 - 13:20 Uhr

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Querbeet

Exotisches Obst ernten und vernaschen

Im Frühjahr haben wir verschiedene Physalis-Arten gepflanzt, jetzt sind Andenbeere und Co bereit zur Ernte und auch die ersten Kiwibeeeren und ein paar Feigen sind reif. Sabrina Nitsche zeigt, worauf man bei der Ernte achten muss und wie die Exoten verarbeitet werden.

Fünf Jahre Streuobstpakt Bayern

Besuch auf einer Streuobstwiese: Zwischen alten Obstbäumen, Totholz und Wildsträuchern zeigt sich, wie traditioneller Obstanbau und Artenvielfalt zusammenpassen!

Naturparadies im Bayerischen Wald

Totholz, Steinhaufen, Blütenpracht - der Garten von Viola Fuchs ist naturnah gestaltet und bietet viel Lebensraum für die heimische Tierwelt. Ein künstlicher Bachlauf sorgt dafür, dass Eidechsen und Co. im Sommer genug Wasser finden. Über ihn führt eine kleine Brücke, die etwas in die Jahre gekommen ist und die Viola heute erneuern möchte.

Rote-Bete-Kuchen

Rote Bete als Gemüse ist bekannt. Lisa Haidorf hat mit ihrer selbst angebauten Roten Bete aber etwas Besonderes vor. Sie möchte sie in einen schokoladigen Rote-Bete-Kuchen einarbeiten.

Laub ist kein Abfall!

Jedes Jahr im Herbst lassen die Bäume ihre Blätter fallen. Für Brigitte Goss beginnt damit eine besondere Ernte, denn Laub ist für die Gärtnerin ein wertvoller Rohstoff. Sie gewinnt daraus Lauberde - für ihren Garten, ihre Hochbeete und zum Anziehen für Jungpflanzen.

Moderation - Sabrina Nitsche

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