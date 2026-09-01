Gesellschaft
Kübelbepflanzung mit Strauchveronika
Herbstzeit ist Pflanzzeit: Gartenexpertin Sabrina Nitsche setzt im "Querbeet"-Garten auf Strauchveronika im Kübel – pflegeleichter Farbtupfer für die Terrasse.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 24.09.2026
- 12:45 - 13:15 Uhr
"Querbeet" ist überzeugt, jeder hat einen Gartenschatz - und Sabrina Nitsche möchte ihn finden. In jeder Folge ist sie in einer anderen Gemeinde in Bayern unterwegs. Dabei lernt sie bei Zufallsbegegnungen Menschen und ihre Gartenschätze kennen.
In der Staudengärtnerei Spatz im bayerischen Oberhausen werden viele Stauden selbst vermehrt. Mit Gärtnerin Barbara Prosiegel blickt "Querbeet" hinter die Kulissen der Gärtnerei und bekommt Tipps zur Staudenvermehrung.
Stachelgurken erinnern an Igel oder auch Kugelfische, haben teils sehr spitze Stacheln, teils eher flauschige. Sie gehören zu den schönsten Dekofrüchten im Herbst. Damit sie lange halten, kommt es auf den richtigen Erntezeitpunkt an.
Stab
- Moderation - Sabrina Nitsche