Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Querbeet
  4. Kübelbepflanzung mit Strauchveronika
Gärtnerin Sabrina Nitsche vor einer lila blühenden Kübelpflanze.

Gesellschaft

Kübelbepflanzung mit Strauchveronika

Herbstzeit ist Pflanzzeit: Gartenexpertin Sabrina Nitsche setzt im "Querbeet"-Garten auf Strauchveronika im Kübel – pflegeleichter Farbtupfer für die Terrasse.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.09.2026
12:45 - 13:15 Uhr

Mehr

sendetypical querbeet

Querbeet

"Querbeet" ist überzeugt, jeder hat einen Gartenschatz - und Sabrina Nitsche möchte ihn finden. In jeder Folge ist sie in einer anderen Gemeinde in Bayern unterwegs. Dabei lernt sie bei Zufallsbegegnungen Menschen und ihre Gartenschätze kennen.

In der Staudengärtnerei Spatz im bayerischen Oberhausen werden viele Stauden selbst vermehrt. Mit Gärtnerin Barbara Prosiegel blickt "Querbeet" hinter die Kulissen der Gärtnerei und bekommt Tipps zur Staudenvermehrung.

Stachelgurken erinnern an Igel oder auch Kugelfische, haben teils sehr spitze Stacheln, teils eher flauschige. Sie gehören zu den schönsten Dekofrüchten im Herbst. Damit sie lange halten, kommt es auf den richtigen Erntezeitpunkt an.

Stab

  • Moderation - Sabrina Nitsche

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.