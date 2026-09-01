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Sabrina Nitsche erntet Tomaten im Querbeet-Garten.

Gesellschaft

Tomaten und Zwetschgen

Im Gewächshaus des Querbeet-Gartens wachsen gleich mehrere Tomaten. Die sind jetzt erntereif. Gemeinsam mit den Chilis, die wir auf der Terrasse in Einkaufswägen kultivieren, verarbeitet Sabrina Nitsche sie zu einer schmackhaften Grillsoße.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.09.2026
12:45 - 13:15 Uhr

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Querbeet

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Stab

  • Moderation - Sabrina Nitsche
  • Redaktion: Andrea Mirbeth

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