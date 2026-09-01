Gesellschaft
Tomaten und Zwetschgen
Im Gewächshaus des Querbeet-Gartens wachsen gleich mehrere Tomaten. Die sind jetzt erntereif. Gemeinsam mit den Chilis, die wir auf der Terrasse in Einkaufswägen kultivieren, verarbeitet Sabrina Nitsche sie zu einer schmackhaften Grillsoße.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 10.09.2026
- 12:45 - 13:15 Uhr
Heidelbeeren mit Hilfe
Heidelbeeren sind nicht einfach zu kultivieren, sie brauchen einen sauren Boden, ausreichend Wasser und Nährstoffe. Damit die Pflanzen besser wachsen und fruchten, gibt ihnen Ruben Pieres Heise eine Starthilfe in Form von Mykorrhiza Pilzen.
Gardentour "Münchens schönste Dachterrasse"
Gunnar und Peter Garbe leben inmitten ihres grünen Wohnzimmers. Denn ihre Wohnung ist auf beiden Seiten von Terrassen umgeben. Auf engstem Raum wachsen hier Beerenfrüchte, Obst, Gemüse, Stauden und Gehölze. Die beiden nehmen uns mit in ihre grüne Oase über den Dächern der Stadt.
Wildkräuter mit Nadine Haser - 5
Für Kräuterpädagogin Nadine Haser ist Knäckebrot der ideale Snack für Zwischendurch: schnell gemacht und lange haltbar. Besonders gut wird er mit frischer Brennnessel und den Samen verschiedener Wildkräuter
Stab
- Moderation - Sabrina Nitsche
- Redaktion: Andrea Mirbeth