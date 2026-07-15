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Eine Frau mit Schnittblumen in einem Garten.

Gesellschaft

Blumenernte und Bio-Schnittblumen aus Bayern

Im "Querbeet"-Garten blüht es gerade reichlich. Einen Teil der Blüten verarbeitet Sabrina Nitsche klassisch zur Deko, einen anderen kulinarisch zu falschen Kapern. Den größten Teil lässt sie natürlich den Bestäubern.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.08.2026
12:45 - 13:15 Uhr

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Querbeet

Blumenernte
Im "Querbeet"-Garten blüht es gerade reichlich. Einen Teil der Blüten verarbeitet Sabrina Nitsche klassisch zur Deko, einen anderen kulinarisch zu falschen Kapern. Den größten Teil lässt sie natürlich den Bestäubern.

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