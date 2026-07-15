Blumenernte und Bio-Schnittblumen aus Bayern

Blumenernte

Im "Querbeet"-Garten blüht es gerade reichlich. Einen Teil der Blüten verarbeitet Sabrina Nitsche klassisch zur Deko, einen anderen kulinarisch zu falschen Kapern. Den größten Teil lässt sie natürlich den Bestäubern.



Bio-Schnittblumen aus Bayern

Bisher hat Floristin Julia Hostlowsky ihre Blumen alle zugekauft, häufig aus Holland, Afrika oder auch Südamerika. Künftig sollen die Blumen aus der Region stammen, am besten vom Acker nebenan. Doch lässt sich das realisieren?



Kräuterkombinationen im Kübel

Kräuter wachsen nur im Beet? Nein! Auch im Kübel auf Balkon und Terrasse steht einer Kultur nichts im Weg. Vorausgesetzt, die Pflanzen bekommen den richtigen Standort und die richtigen Partner.



Kreislehrgarten Oberhaid

Der Kreislehrgarten im oberfränkischen Oberhaid zeigt auf 1400 Quadratmetern, wie sich Nutzgarten und Naturgarten vereinen lassen. Anfang August steht unter anderem die Ernte der verschiedenen Beerensträucher an.



Sabrina daheim - Saatgut ernten

Bei sich zuhause sammelt Sabrina Saatgut von verschiedenen Zierpflanzen. Sie zeigt, worauf es bei Ernte und Lagerung ankommt.