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Sabrina Nitsche erntet Johannisbeeren im Querbeet-Garten

Gesellschaft

Querbeet vom 27.07.2026 – Sommerschnitt für Johannisbeeren

Johannisbeeren schneiden und über Stecklinge vermehren u.a.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.07.2026
12:40 - 13:10 Uhr

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Querbeet

Sabrina Nitsche zeigt im Querbeet-Garten, wie schwarze, rote und weiße Johannisbeeren verjüngt werden, wie man sie über Stecklinge nachzieht und warum Mulch und die passende Düngung für gesunde Sträucher und reiche Ernten entscheidend sind.

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Moderation - Sabrina Nitsche

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