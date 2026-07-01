Gesellschaft
Querbeet vom 27.07.2026 – Sommerschnitt für Johannisbeeren
Johannisbeeren schneiden und über Stecklinge vermehren u.a.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 30.07.2026
- 12:40 - 13:10 Uhr
Sabrina Nitsche zeigt im Querbeet-Garten, wie schwarze, rote und weiße Johannisbeeren verjüngt werden, wie man sie über Stecklinge nachzieht und warum Mulch und die passende Düngung für gesunde Sträucher und reiche Ernten entscheidend sind.
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Moderation - Sabrina Nitsche