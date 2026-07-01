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Sabrina Nitsche erntet Griechischen Bergtee im Querbeet-Garten.

Gesellschaft

Griechischer Bergtee & Lavendel: Eistee aus dem Beet

Im Hochbeet auf der Terrasse des Querbeet-Gartens wachsen verschiedene Kräuter. Momentan steht der Griechische Bergtee in voller Blüte. Sabrina Nitsche zeigt, wie man ihn erntet und zu Eistee weiterverarbeitet.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.07.2026
12:40 - 13:05 Uhr

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Querbeet

Wildkräuter mit Nadine - Folge 4

Kräuterpädagogin Nadine Haser zeigt, wie man Kombucha selbst ansetzt - und anschließend mit Wildkräutern und Früchten aus dem Garten verfeinert. So wird aus dem fermentierten Tee ein spritziges Gartengetränk mit individueller Note und saisonalen Aromen.

Prüfung Feldbotanik

Pflanzen sicher erkennen - mit Zertifikat. Mit der Prüfung Feldbotanik kann man seine Artenkenntnis nachweisen. Wir haben Teilnehmer begleitet, von den Übungen bis zur Prüfung.

Natursteinmauer als Beetbegrenzung

Knapp 40 cm beträgt der Höhenunterschied von Garage zu Zufahrt in Sabrinas Garten. Sabrina möchte statt neuer Holzpfosten eine Trockensteinmauer setzen, als Lebens- und Pflanzraum für viele Tiere und Stauden. Fünf Tonnen Material warten auf die Gärtnerin!

Stab

  • Moderation - Sabrina Nitsche

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