Gesellschaft
Griechischer Bergtee & Lavendel: Eistee aus dem Beet
Im Hochbeet auf der Terrasse des Querbeet-Gartens wachsen verschiedene Kräuter. Momentan steht der Griechische Bergtee in voller Blüte. Sabrina Nitsche zeigt, wie man ihn erntet und zu Eistee weiterverarbeitet.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 16.07.2026
- 12:40 - 13:05 Uhr
Wildkräuter mit Nadine - Folge 4
Kräuterpädagogin Nadine Haser zeigt, wie man Kombucha selbst ansetzt - und anschließend mit Wildkräutern und Früchten aus dem Garten verfeinert. So wird aus dem fermentierten Tee ein spritziges Gartengetränk mit individueller Note und saisonalen Aromen.
Prüfung Feldbotanik
Pflanzen sicher erkennen - mit Zertifikat. Mit der Prüfung Feldbotanik kann man seine Artenkenntnis nachweisen. Wir haben Teilnehmer begleitet, von den Übungen bis zur Prüfung.
Natursteinmauer als Beetbegrenzung
Knapp 40 cm beträgt der Höhenunterschied von Garage zu Zufahrt in Sabrinas Garten. Sabrina möchte statt neuer Holzpfosten eine Trockensteinmauer setzen, als Lebens- und Pflanzraum für viele Tiere und Stauden. Fünf Tonnen Material warten auf die Gärtnerin!
Stab
- Moderation - Sabrina Nitsche