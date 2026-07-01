Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Querbeet
  4. Bayerische Junggärtner im Querbeet-Garten
Bayerische Junggärtner im Querbeet-Garten: Sabrina mit ihren Gästen Magdalena Pfab, Maria Pätzig und Robin Beetz

Gesellschaft

Bayerische Junggärtner im Querbeet-Garten

Heute bekommt Sabrina Besuch! Drei Junggärtner unterstützen Sabrina bei der Gartenarbeit und erzählen, warum sie Gartenbau lieben - und was sie an ihrem Beruf besonders begeistert.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.07.2026
12:50 - 13:20 Uhr

Mehr

sendetypical querbeet

Querbeet

Weitere Themen der heutigen Sendung:

Holzdeck bauen

Der Garten von Thorsten Kuschel und Julia Schade liegt am Hang und hat nur am unteren Ende wirklich Sonne. Platz zum Aufstellen für Liegen ist da aber nicht. Das wollen die beiden ändern und dort ein Holzdeck installieren.

Halbschattenbeet anlegen

Ein paar Quadratmeter für die Artenvielfalt - und das im Halbschatten. Staudengärtnerin Karin Haslbeck möchte ein Beet mit heimischen Wildstauden anlegen. Tipps zur Gestaltung inklusive.

Gartenschatzsuche in der Oberpfalz

Wir sind überzeugt, jeder hat einen Gartenschatz. Und Sabrina Nitsche möchte ihn finden. In jeder Folge ist sie in einer anderen Gemeinde in Bayern unterwegs. Dabei lernt sie bei Zufallsbegegnungen Menschen und ihre Gartenschätze kennen. Mit dem Ziel, von einer der Personen ihren persönlichen Schatz gezeigt zu bekommen.

Moderation - Sabrina Nitsche

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.