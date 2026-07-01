Gesellschaft
Bayerische Junggärtner im Querbeet-Garten
Heute bekommt Sabrina Besuch! Drei Junggärtner unterstützen Sabrina bei der Gartenarbeit und erzählen, warum sie Gartenbau lieben - und was sie an ihrem Beruf besonders begeistert.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 02.07.2026
- 12:50 - 13:20 Uhr
Weitere Themen der heutigen Sendung:
Holzdeck bauen
Der Garten von Thorsten Kuschel und Julia Schade liegt am Hang und hat nur am unteren Ende wirklich Sonne. Platz zum Aufstellen für Liegen ist da aber nicht. Das wollen die beiden ändern und dort ein Holzdeck installieren.
Halbschattenbeet anlegen
Ein paar Quadratmeter für die Artenvielfalt - und das im Halbschatten. Staudengärtnerin Karin Haslbeck möchte ein Beet mit heimischen Wildstauden anlegen. Tipps zur Gestaltung inklusive.
Gartenschatzsuche in der Oberpfalz
Wir sind überzeugt, jeder hat einen Gartenschatz. Und Sabrina Nitsche möchte ihn finden. In jeder Folge ist sie in einer anderen Gemeinde in Bayern unterwegs. Dabei lernt sie bei Zufallsbegegnungen Menschen und ihre Gartenschätze kennen. Mit dem Ziel, von einer der Personen ihren persönlichen Schatz gezeigt zu bekommen.
Moderation - Sabrina Nitsche