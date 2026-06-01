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Deko-Ideen mit Rosen von Sabrina Nitsche im Querbeet-Garten

Gesellschaft

Deko-Idee mit Rosen

Im Querbeet-Garten blühen zurzeit die unterschiedlichsten Rosen. Von Beet- über Kletter- bis hin zu Wildrosen ist alles dabei.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.06.2026
12:50 - 13:20 Uhr

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Querbeet

Gemüsegarten im Juni

Im Juni ist im Gemüsegarten Hochsaison. Wir haben eine Gärtnerin in Unterfranken besucht und wollten von ihr wissen, welche Arbeiten jetzt im Sommer bei ihr anstehen und welche Tipps sie für eine reiche Ernte hat.

Steingarten auf Carport

Josef Gilhubers Leidenschaft gilt der Vielfalt der Steingarten- und Alpinpflanzen. Auch auf seinem neuen Carport soll nun ein kleines Alpinum entstehen. Die Pflanzen mussten zum Teil anderswo weichen und bekommen hier einen neuen Platz.

Was tun gegen Vogelschlag an Glasscheiben?

Jeder von uns hat gern helle Räume mit großen Fenstern. Und Wintergärten erfreuen sich wachsender Beliebtheit. ABER: Jedes Jahr sterben viele Vögel an Glasflächen. Das muss nicht sein, denn es gibt relativ einfache Mittel und Möglichkeiten, das zu verhindern.

Ebereschen-Cocktail

Im Garten von Nadine Haser in Kasing wächst eine Eberesche. Die hat sich die Kräuterpädagogin ganz bewusst zum Ernten gepflanzt. Früchte gibt's allerdings erst später im Jahr. Die Blätter kann sie aber schon jetzt ernten, für einen Cocktail und Blätterchips.

Moderation - Sabrina Nitsche

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