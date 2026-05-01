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Sabrina Nitsche (Moderatorin) mit einem Gartenschlauch in der Hand vor dem Hochbeet-Mini-Teich.

Gesellschaft

Mini-Teich pflegen

Der Mini-Teich in unserem ausrangierten Hochbeet braucht dringend ein Update: Algen haben sich ausgebreitet und nicht alle Pflanzen haben überlebt. Sabrina hat sich daher für heute die Pflege des Mini-Teichs vorgenommen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.05.2026
12:40 - 13:10 Uhr

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Querbeet

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Dachgärten in Zürich

Im Sommer kühlen, im Winter wärmen, Regenwasser speichern, Hitze mildern, lebenswerten Raum für Mensch und Tiere bilden. Das ist das Ziel des Dachgartenkonzepts von Nadja Zürcher. Aus 2500 Quadratmetern Kiesfläche auf dem Dach eines Bürogebäudes hat sie ein Biotop mitten in der Stadt geschaffen.

"Querbeet" macht Lust, es selbst auszuprobieren und die Liebe zum Garten und zum Gärtnern zu entdecken.

Moderation: Sabrina Nitsche

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