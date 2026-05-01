Gesellschaft
Mini-Teich pflegen
Der Mini-Teich in unserem ausrangierten Hochbeet braucht dringend ein Update: Algen haben sich ausgebreitet und nicht alle Pflanzen haben überlebt. Sabrina hat sich daher für heute die Pflege des Mini-Teichs vorgenommen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.05.2026
- 12:40 - 13:10 Uhr
Wer gewinnt den Bayern-Cup?
Am 29. und 30. April 2026 findet der 19. Bayern Cup statt. Beim Berufswettbewerb des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern treten neun Zweier-Teams gegeneinander an. Wir sind jetzt schon gespannt, welche Teams es auf Treppchen schaffen.
Zitrusgewächse auf Schloss Seehof
Zitrusgewächse pflegen ist kompliziert! Oder nicht? Die Gärtner auf Schloss Seehof geben Tipps zum richtigen Umtopfen, zum passenden Substrat, zur Düngung und zum Gießen. So klappt's auch daheim mit den exotischen Früchten.
Dachgärten in Zürich
Im Sommer kühlen, im Winter wärmen, Regenwasser speichern, Hitze mildern, lebenswerten Raum für Mensch und Tiere bilden. Das ist das Ziel des Dachgartenkonzepts von Nadja Zürcher. Aus 2500 Quadratmetern Kiesfläche auf dem Dach eines Bürogebäudes hat sie ein Biotop mitten in der Stadt geschaffen.
"Querbeet" macht Lust, es selbst auszuprobieren und die Liebe zum Garten und zum Gärtnern zu entdecken.
Moderation: Sabrina Nitsche