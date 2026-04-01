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Eine Frau (Sabrina Nitsche) mit einer Kiste Pflanzen in der Hand

Gesellschaft

Genusspflanze des Jahres

Auch 2026 küren die Bayerischen Gärtner eine "Genusspflanze des Jahres". Und die soll auch im "Querbeet"-Garten wachsen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.04.2026
12:40 - 13:10 Uhr

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Querbeet

Auch 2026 küren die Bayerischen Gärtner eine "Genusspflanze des Jahres". Und die soll auch im "Querbeet"-Garten wachsen. Sabrina gibt Tipps zum richtigen Standort und den passenden Begleitern.

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Moderation - Sabrina Nitsche

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