Gesellschaft
Genusspflanze des Jahres
Auch 2026 küren die Bayerischen Gärtner eine "Genusspflanze des Jahres". Und die soll auch im "Querbeet"-Garten wachsen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 30.04.2026
- 12:40 - 13:10 Uhr
Auch 2026 küren die Bayerischen Gärtner eine "Genusspflanze des Jahres". Und die soll auch im "Querbeet"-Garten wachsen. Sabrina gibt Tipps zum richtigen Standort und den passenden Begleitern.
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Moderation - Sabrina Nitsche