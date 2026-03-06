Gesellschaft
Beerensträucher pflanzen
Die Beerensträucher im "Querbeet"-Garten bekommen heute Zuwachs: Boysenberen und violette Himbeeren erweitern das Beerensortiment.
- 09.04.2026
- 12:40 - 13:10 Uhr
Außerdem jätet Sabrina die Baumscheiben der Obstbäume frei und düngt die Pflanzen gleich noch. In ihrer Gärtnerei in Oberpframmern kann Anna Fritsche schon jetzt einiges ernten. Zum Beispiel Radieschen. Ein paar davon sind für den Eigenbedarf.
Aus ihren Blättern macht die Gärtnerin gern Pesto.
Sobald die Temperaturen wieder steigen, zieht es Kleingärtnerinnen und Kleingärtner wieder in ihre Parzellen. "Querbeet" war beim Saisonstart im Kleingarten dabei.
Die CityFarm in Augsburg ist Vielfalt pur: Dort wachsen die unterschiedlichsten Pflanzen auf die verschiedenste Weise. Das Gemüse wird auch in Hochbeeten kultiviert. Heute soll ein neues dazukommen.
Bei Sabrina zu Hause ist Zeit für die Rasenpflege. Dazu gehört es, kahle Stellen auszubessern, zu düngen und zu wässern.
- Moderation - Sabrina Nitsche