Gesellschaft
Natürliche Osterdeko
Für eine österliche und blühende Deko platziert Sabrina Nitsche verschiedene Zwiebelblüher in Töpfen und schmückt diese mit selbst gesammelten Materialien aus dem „Querbeet“-Garten.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 24.04.2026
Keine Kraut- und Braunfäule mehr, kein Ausgeizen und aufwendiges Aufleiten – das geht mit den neuen resistenten Buschtomaten fürs Beet. Selbst in verregneten Sommern bleiben die Tomaten gesund und bringen bis zu zehn Kilo pro Strauch.
Hühner, Hofleben, Gärtnern: Das sind die Themen, die Tobias Hüttner auf Social Media bewegen. Dieses Jahr möchte der junge Influencer noch mehr Gemüse zur Selbstversorgung anbauen. Die Jungpflanzen dazu zieht er selbst und verrät seine Tricks.
Eigenes Biogemüse anbauen, ernten und verarbeiten – das kann jeder. Genauer gesagt, jeder kann es lernen. Und genau dafür setzt sich Birgit Rascher ein. Sie unterrichtet angehende „Fachkräfte für Ernährung und Haushaltsführung“. Diesmal steht der Schnittknoblauch im Mittelpunkt des Unterrichts.
Schloss Groot-Bijgaarden in der nähe von Brüssel ist ein altes Anwesen mit einem riesigen Garten. Von Anfang April bis Anfang Mai verwandelt sich der Garten dort in ein Frühlingsparadies. Auf 14 Hektar finden Liebhaber von Frühjahrszwiebelblühern alles, was das Herz begehrt.
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- Moderation - Sabrina Nitsche