Natürliche Osterdeko

Hühner, Hofleben, Gärtnern: Das sind die Themen, die Tobias Hüttner auf Social Media bewegen. Dieses Jahr möchte der junge Influencer noch mehr Gemüse zur Selbstversorgung anbauen. Die Jungpflanzen dazu zieht er selbst und verrät seine Tricks.



Eigenes Biogemüse anbauen, ernten und verarbeiten - das kann jeder. Genauer gesagt, jeder kann es lernen. Und genau dafür setzt sich Birgit Rascher ein. Sie unterrichtet angehende "Fachkräfte für Ernährung und Haushaltsführung". Diesmal steht der Schnittknoblauch im Mittelpunkt des Unterrichts.



Schloss Groot-Bijgaarden in der nähe von Brüssel ist ein altes Anwesen mit einem riesigen Garten. Von Anfang April bis Anfang Mai verwandelt sich der Garten dort in ein Frühlingsparadies. Auf 14 Hektar finden Liebhaber von Frühjahrszwiebelblühern alles, was das Herz begehrt.