Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Querbeet
  4. Natürliche Osterdeko

Gesellschaft

Natürliche Osterdeko

Für eine österliche und blühende Deko platziert Sabrina Nitsche verschiedene Zwiebelblüher in Töpfen und schmückt diese mit selbst gesammelten Materialien aus dem „Querbeet“-Garten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 24.04.2026

Mehr

sendetypical querbeet

Querbeet

Keine Kraut- und Braunfäule mehr, kein Ausgeizen und aufwendiges Aufleiten – das geht mit den neuen resistenten Buschtomaten fürs Beet. Selbst in verregneten Sommern bleiben die Tomaten gesund und bringen bis zu zehn Kilo pro Strauch.

Hühner, Hofleben, Gärtnern: Das sind die Themen, die Tobias Hüttner auf Social Media bewegen. Dieses Jahr möchte der junge Influencer noch mehr Gemüse zur Selbstversorgung anbauen. Die Jungpflanzen dazu zieht er selbst und verrät seine Tricks.

Eigenes Biogemüse anbauen, ernten und verarbeiten – das kann jeder. Genauer gesagt, jeder kann es lernen. Und genau dafür setzt sich Birgit Rascher ein. Sie unterrichtet angehende „Fachkräfte für Ernährung und Haushaltsführung“. Diesmal steht der Schnittknoblauch im Mittelpunkt des Unterrichts.

Schloss Groot-Bijgaarden in der nähe von Brüssel ist ein altes Anwesen mit einem riesigen Garten. Von Anfang April bis Anfang Mai verwandelt sich der Garten dort in ein Frühlingsparadies. Auf 14 Hektar finden Liebhaber von Frühjahrszwiebelblühern alles, was das Herz begehrt.

Keine Kraut- und Braunfäule mehr, kein Ausgeizen und aufwendiges Aufleiten - das geht mit den neuen resistenten Buschtomaten fürs Beet. Selbst in verregneten Sommern bleiben die Tomaten gesund und bringen bis zu zehn Kilo pro Strauch.

Hühner, Hofleben, Gärtnern: Das sind die Themen, die Tobias Hüttner auf Social Media bewegen. Dieses Jahr möchte der junge Influencer noch mehr Gemüse zur Selbstversorgung anbauen. Die Jungpflanzen dazu zieht er selbst und verrät seine Tricks.

Eigenes Biogemüse anbauen, ernten und verarbeiten - das kann jeder. Genauer gesagt, jeder kann es lernen. Und genau dafür setzt sich Birgit Rascher ein. Sie unterrichtet angehende "Fachkräfte für Ernährung und Haushaltsführung". Diesmal steht der Schnittknoblauch im Mittelpunkt des Unterrichts.

Schloss Groot-Bijgaarden in der nähe von Brüssel ist ein altes Anwesen mit einem riesigen Garten. Von Anfang April bis Anfang Mai verwandelt sich der Garten dort in ein Frühlingsparadies. Auf 14 Hektar finden Liebhaber von Frühjahrszwiebelblühern alles, was das Herz begehrt.

  • Moderation - Sabrina Nitsche

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.