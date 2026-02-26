Gesellschaft
Frühlingsgestecke
Im Garten herrscht im Moment Stillstand! Aber nicht bei Sabrina. Die Gärtnerin gestaltet aus Birkenholz, Ästen und Zwiebelblühern eine natürliche und frühlingshafte Dekoration.
Produktionsland und -jahr:
-
Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 27.03.2026
Top 3 der pflegeleichten Orchideen 3,2,1 – welche ist die Top-Orchidee für die Fensterbank?
Wir haben einen Orchideengärtner nach seinen Top 3 gefragt. Den ersten Platz belegt eine Orchidee, die auch Anfänger zum Blühen bringen können.
Naschgarten statt Kirschlorbeer
Heute will Sabrina ihren Naschgarten vervollständigen. Nachdem der Traktor die restlichen Kirschlorbeerwurzeln gezogen hat, ist Platz für zwei Apfelbäume, eine Felsenbirne und Erdbeeren als Bodendecker.
Japanese Cheesecake
Japanese Cheesecake ist in aller Munde. Das Trenddessert ist cremig wie Käsekuchen und funktioniert ganz ohne Backen. Kräuterpädagogin Nadine Haser zeigt uns ihre Variante des Foodtrends.
Waldgarten auf dem Balkon
Einen Waldgarten im 5. Stock auf dem Balkon anlegen – das war der Plan von Michael Tröbinger. Auf 13 Quadratmeter hat er Bäume, Stauden und Zwiebelblüher gepflanzt - immer in Kombination, so wie es in der Natur auch zu finden ist.
"Querbeet" macht Lust, es selbst auszuprobieren und die Liebe zum Garten und zum Gärtnern zu entdecken.
- Moderation - Sabrina Nitsche