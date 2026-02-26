Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Querbeet
  4. Frühlingsgestecke

Gesellschaft

Frühlingsgestecke

Im Garten herrscht im Moment Stillstand! Aber nicht bei Sabrina. Die Gärtnerin gestaltet aus Birkenholz, Ästen und Zwiebelblühern eine natürliche und frühlingshafte Dekoration.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 27.03.2026

Mehr

sendetypical querbeet

Querbeet

Top 3 der pflegeleichten Orchideen 3,2,1 – welche ist die Top-Orchidee für die Fensterbank?

Wir haben einen Orchideengärtner nach seinen Top 3 gefragt. Den ersten Platz belegt eine Orchidee, die auch Anfänger zum Blühen bringen können.

Naschgarten statt Kirschlorbeer

Heute will Sabrina ihren Naschgarten vervollständigen. Nachdem der Traktor die restlichen Kirschlorbeerwurzeln gezogen hat, ist Platz für zwei Apfelbäume, eine Felsenbirne und Erdbeeren als Bodendecker.

Japanese Cheesecake

Japanese Cheesecake ist in aller Munde. Das Trenddessert ist cremig wie Käsekuchen und funktioniert ganz ohne Backen. Kräuterpädagogin Nadine Haser zeigt uns ihre Variante des Foodtrends.

Waldgarten auf dem Balkon

Einen Waldgarten im 5. Stock auf dem Balkon anlegen – das war der Plan von Michael Tröbinger. Auf 13 Quadratmeter hat er Bäume, Stauden und Zwiebelblüher gepflanzt - immer in Kombination, so wie es in der Natur auch zu finden ist.

"Querbeet" macht Lust, es selbst auszuprobieren und die Liebe zum Garten und zum Gärtnern zu entdecken.

  • Moderation - Sabrina Nitsche

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.