Hochbeete bauen
In den letzten Jahren haben uns Schnecken und Wühlmäuse im Querbeet-Garten ziemlich zu schaffen gemacht. Das soll nun anders werden – mit Hochbeeten. Sabrina zeigt, worauf es dabei ankommt.
Sabrina Nitsches Elefantenfuß braucht dringend Hilfe: Seine Blätter bekommen immer mehr braune Spitzen, und kleine Flecken an den Blättern deuten auf Krankheiten und Schädlinge hin. Da hilft nur ein radikaler Eingriff!
Von Natur aus bevorzugen Zimmerazaleen ein eher feuchtes und kühles Klima. Erst durch Züchtungen gelang es, die Pflanze an Raumtemperatur anzupassen. Damit es den Pflanzen im Zimmer gut geht, braucht es aber noch mehr.
Meran ist seit Jahrhunderten als Kurort bekannt. Damit sich die Gäste wohlfühlen und das sonnige Klima genießen können, entstanden im Lauf der Jahre unzählige Promenaden und Gärten. Die schönsten besucht „Querbeet“ zusammen mit der Stadtgärtnerin Anni Schwarz.
