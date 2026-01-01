Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Querbeet
  4. Beerensträucher zurückschneiden
Sabrina Nitsche steht mit warmer Winterkleidung und Handschuhen im Garten und hält lächelnd einen gefrorenen Beerenzweig in der Hand.

Gesellschaft

Beerensträucher zurückschneiden

Heute geht es im Querbeet-Garten an den Rückschnitt der Beerensträucher. Aus dem Schnittgut bastelt Sabrina dann gleich Nisthilfen für Wildbienen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.01.2026
12:40 - 13:10 Uhr

Mehr

sendetypical querbeet

Querbeet

Floristik zum Valentinstag

„Schnittgut“ hat eine Floristin besucht, deren Geschenkideen ganz ohne die Rose, die Königin der Blumen auskommen.

Kirschlorbeer raus!

Kirschlorbeer säumen bisher Sabrinas Grundstück. Doch hoffentlich nicht mehr lange. Sabrina möchte die Sträucher loswerden und dann einen Naschgarten auf der Fläche anlegen.

Wasserpflanzen im Aquarium

Tipps zur passenden Pflanzenauswahl, zum richtigen Standort und zur passenden Pflege.

Botanischer Garten Linz

Wir haben die Gärtner vom Botanischen Garten Linz einen Tag im Sommer begleitet: die Seerosen brauchen Dünger, Saatgut muss geerntet werden, bevor es zu spät ist, und auch die Rosen brauchen im Hochsommer Zuwendung.

Stab

  • Moderation - Sabrina Nitsche

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.