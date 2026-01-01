Gesellschaft
Beerensträucher zurückschneiden
Heute geht es im Querbeet-Garten an den Rückschnitt der Beerensträucher. Aus dem Schnittgut bastelt Sabrina dann gleich Nisthilfen für Wildbienen.
Produktionsland und -jahr:
-
Datum:
Sendetermin
- 29.01.2026
- 12:40 - 13:10 Uhr
Floristik zum Valentinstag
„Schnittgut“ hat eine Floristin besucht, deren Geschenkideen ganz ohne die Rose, die Königin der Blumen auskommen.
Kirschlorbeer raus!
Kirschlorbeer säumen bisher Sabrinas Grundstück. Doch hoffentlich nicht mehr lange. Sabrina möchte die Sträucher loswerden und dann einen Naschgarten auf der Fläche anlegen.
Wasserpflanzen im Aquarium
Tipps zur passenden Pflanzenauswahl, zum richtigen Standort und zur passenden Pflege.
Botanischer Garten Linz
Wir haben die Gärtner vom Botanischen Garten Linz einen Tag im Sommer begleitet: die Seerosen brauchen Dünger, Saatgut muss geerntet werden, bevor es zu spät ist, und auch die Rosen brauchen im Hochsommer Zuwendung.
- Moderation - Sabrina Nitsche