Gesellschaft
Wege neu anlegen
Sabrina Nitsche nutzt die kalte Jahreszeit, um den unebenen Klinkerweg im Gewächshaus zu renovieren: Steine raus, Sand rein, Steine neu verlegen.
Moos für Zimmerpflanzen
Christopher Beiderbeck kultiviert einen Teil seiner Zimmerpflanzen in Moos. Und das gleich auf zwei Arten: als Mooskugeln und klassisch in Töpfen und Vasen.
Meerrettich im Rohr
Wer Meerrettich schon einmal im Garten hatte, kennt es. Die Pflanze breitet sich stark aus, die Ernte der Wurzel ist mühsam. Doch das muss nicht sein, sagt Birgit Rascher und pflanzt ihren Meerrettich in ein Rohr. So kann die Pflanze nicht wuchern und es gibt schöne gerade Wurzeln.
Salbe mit Vogelmiere
Kräuterpädagogin Nadine Haser findet zu jeder Jahreszeit Kräuter, die sie verarbeiten kann. Im Januar hat sie es vor allem auf Vogelmiere abgesehen. Mit ihr möchte sie eine heilende Salbe herstellen.
Garten vom „Woidroserl“
Bei Schnee und Eis im Garten unterwegs sein ist für Claudia Wolf keine Qual, sondern Spaß pur. Wegen ihr könnte es immer Winter sein, denn jetzt zeigt sich der Garten von einer ganz ungewohnten Seite. In Fotos hält die Gärtnerin diese besondere Stimmung fest.