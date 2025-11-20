Hauptnavigation

Gehölze vermehren im Querbeet-Garten

Holunder, Weide, Hasel – von diesen Wildsträuchern gibt es im Querbeet-Garten noch zu wenig! Daher schneidet Sabrina Steckhölzer, um die Gehölze zu vermehren. Entscheidend sind dabei Größe und Pflanztiefe.

20.11.2025
12:50 - 13:20 Uhr

Querbeet

Pilze für Kunst und Genuss

Kunstmaler Stefan Caspari zeichnet für ein neues Lexikon Pilze detailgetreu nach. Die essbaren Exemplare davon verarbeitet er anschließend zu schmackhaften Gerichten.

Innenhof bepflanzen

Zu jedem Haus gehört mindestens ein Baum. Bevor Sabrina ihren ersten Baum im neuen Zuhause pflanzen kann, müssen ein Kiesgarten und eine Rasenfläche im Innenhof weichen. Mehrere Tonnen Material bewegen und dann den Baum samt Begleitstauden pflanzen, so lautet der Plan von Sabrina für heute.

Trockenfloristik für den Adventskranz

Eigentlich ist Anja Schickaneder Produktdesignerin. Seit 2021 pflanzt sie aber auch Blumen in ihrem Garten an, die sie zu Sträußen und Dekorationen weiterverarbeitet. Jetzt im Winter arbeitet sie vor allem mit Trockenblumen.

