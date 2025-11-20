Gesellschaft
Gehölze vermehren im Querbeet-Garten
Holunder, Weide, Hasel – von diesen Wildsträuchern gibt es im Querbeet-Garten noch zu wenig! Daher schneidet Sabrina Steckhölzer, um die Gehölze zu vermehren. Entscheidend sind dabei Größe und Pflanztiefe.
Pilze für Kunst und Genuss
Kunstmaler Stefan Caspari zeichnet für ein neues Lexikon Pilze detailgetreu nach. Die essbaren Exemplare davon verarbeitet er anschließend zu schmackhaften Gerichten.
Innenhof bepflanzen
Zu jedem Haus gehört mindestens ein Baum. Bevor Sabrina ihren ersten Baum im neuen Zuhause pflanzen kann, müssen ein Kiesgarten und eine Rasenfläche im Innenhof weichen. Mehrere Tonnen Material bewegen und dann den Baum samt Begleitstauden pflanzen, so lautet der Plan von Sabrina für heute.
Trockenfloristik für den Adventskranz
Eigentlich ist Anja Schickaneder Produktdesignerin. Seit 2021 pflanzt sie aber auch Blumen in ihrem Garten an, die sie zu Sträußen und Dekorationen weiterverarbeitet. Jetzt im Winter arbeitet sie vor allem mit Trockenblumen.