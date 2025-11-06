Gesellschaft
Hochbeet erneuern
Das meiste Gemüse im Querbeet-Garten wächst in Hochbeeten. Als Schutz vor Wühlmäusen und Schnecken. Heute möchte Sabrina einige davon erneuern, da sie schon in die Jahre gekommen sind und auseinanderzufallen drohen.
06.11.2025
12:45 - 13:15 Uhr
Wurmvase – Für mehr Leben im Boden
Küchenabfälle im Beet kompostieren – das geht mit Hilfe von Wurmvasen besonders schnell. Diese Gefäße aus Ton kann man fertig kaufen oder wie Gaby Lindinger selbst herstellen. Die fertigen Vasen sind im Beet vergraben ein Zuhause für Kompostwürmer und Co.
Dahlien einwintern
Drohen im Oktober die ersten Fröste, ist es höchste Zeit Dahlien ins Winterquartier zu bringen. Bei Florist Arjen Huese heißt das: Bei 200 Dahlien die letzten Blüten ernten, die Pflanzen zurückschneiden und die Speicherorgane behutsam ausgraben.
Herbstarbeiten im Igel-Garten
Silvia Dischner vom LBV in Bayreuth betreut den dortigen Mustergarten. Er ist u.a. eingerichtet, um Igeln Unterschlupf und Nahrung zu bieten. Jetzt im Herbst müssen eine Holzklappe im Zaun sowie eine Klappe im Drahtkorb, der für den Kompost genutzt wird, instand gesetzt werden, etwa.
Schatzsuche in Unterfranken
Sabrina Nitsche sucht nach Menschen und ihren besonderen Schätzen im Garten. Sie möchte die Geschichte des jeweiligen Gartenschatzes erfahren und packt bei Bedarf mit an. Denn Gartenbesitzern sind ihre Schätze wichtig - sie sollen lang erhalten bleiben.