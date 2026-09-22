Gesellschaft
Ernteglück im Herbst
Die Gemüsekulturen sind gut gewachsen. Jetzt ist es für Sabrina Nitsche Zeit, zu ernten. Heute sind Rote Bete und Brokkoli an der Reihe. Sie zeigt, worauf es dabei ankommt, Ideen zur Verarbeitung inklusive.
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Weitere Themen: Beet vom Nachwuchsgärtner ** Kräuteriges aus dem Garten ** Prärie im Botanischen Garten Bayreuth ** Herbstdeko mit Hortensien
"Querbeet" macht Lust, es selbst auszuprobieren und die Liebe zum Garten und zum Gärtnern zu entdecken.
- Moderation - Sabrina Nitsche