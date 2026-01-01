Gesellschaft
puzzle vom 30. Januar 2026
Vorbilder und Identifikationsfiguren sind Menschen, mit denen wir uns äußerlich, emotional oder charakterlich identifizieren können, mit denen wir ähnliche Werte oder Erfahrungen teilen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 30.01.2026
- 12:25 - 12:55 Uhr
Sie können uns prägen, inspirieren und zeigen, was möglich ist. Ob im Sport, in der Politik, in der Kunst oder im Alltag: Vorbilder können uns Orientierung und Mut geben, sie können uns zu Höherem antreiben, selbst wenn wir ihnen nie begegnet sind.
"puzzle" hat Menschen getroffen, die heute für viele Vorbilder sind, und sie gefragt, ob sie früher selbst Idole hatten oder gern gehabt hätten - und welche Rolle Vorbilder aus ihrer Sicht in unserer Gesellschaft haben können.
Stab
- Moderation - Özlem Sarikaya