Gesellschaft
puzzle vom 5. Dezember 2025
Vielfältig und einmalig zugleich: Das Magazin "puzzle" stellt interkulturelle Themen und Menschen vor, die die Kultur und das Leben in Deutschland auf ihre Weise mitprägen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 05.12.2025
- 12:05 - 12:35 Uhr
Vielfältig und einmalig zugleich: Das Magazin "puzzle" stellt interkulturelle Themen und Menschen vor, die die Kultur und das Leben in Deutschland auf ihre Weise mitprägen.
Stab
- Moderation - Özlem Sarikaya