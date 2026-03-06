Gesellschaft
puzzle vom 10. April 2026
Die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern ist besonders. Mütter sind für die Töchter meist das erste Vorbild, die erste Identifikationsfigur. Doch wie prägt Migration diese Beziehung?
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 10.04.2026
- 12:15 - 12:45 Uhr
Wie verändern kulturelle Unterschiede, Traditionen und neue Lebensrealitäten diese besondere Verbindung, und wie fordern sie sie heraus? "puzzle" hat zwei ehemalige sogenannte Gastarbeiterinnen mit ihren Töchtern getroffen.
Und eine Mutter, die erst später nach Deutschland kam, wo deren Tochter gerade große musikalische Erfolge feiert.
Stab
- Moderation - Özlem Sarikaya