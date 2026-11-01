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Teresa sitzt mit ihren Töchtern Zola und Zoey auf dem Sofa; im Hintergrund ein Bild der verstorbenen Tochter Zhara

Gesellschaft

Zwei von Dreien

Wie lebt eine Familie weiter, wenn von drei neugeborenen Kindern nur zwei aus der Geburtsklinik nach Hause kommen? Der Film begleitet ein Paar, das im Dezember 2024 Eltern von Drillingen wird.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.11.2026
12:10 - 12:55 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Die drei Mädchen von Teresa und Ernest "Nana" aus Ghana müssen in der 27. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden. Mit der viel zu frühen Geburt der Drillinge beginnt ein Gefühlschaos zwischen Hoffnung, Verlust und Zuversicht.

Während sich Zola und Zoey trotz des Frühstarts gut entwickeln, verlieren die Eltern nach zwei Monaten ihre kleine Tochter Zhara, die kleinen Mädchen und der große Sohn Mateo ihre Schwester.

Der Film erzählt von einer Mutter, die kaum Zeit zum Trauern findet, zeigt den hektischen Alltag der Familie in einer beengten Zwei-Zimmer-Wohnung, eine Beerdigung im kleinsten Kreis, die psychotherapeutische Aufarbeitung – und einen ersten Geburtstag, der für drei Kinder gedacht ist, auch wenn nur zwei ihn erleben. Ein Kind fehlt, trotzdem hat es für immer seinen Platz in der Familie.

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