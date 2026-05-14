ZDFroyal: Lady Diana und Grace Kelly - Zwei Leben, ein Schicksal

Die Freundschaft von Diana und Grace beginnt an einem legendären Abend in London im Jahr 1981, als sich die Wege dieser beiden Frauen kreuzen. Im Powder Room der Goldsmith Hall in London nimmt die erfahrene Fürstin von Monaco die durch den Medienrummel sichtbar eingeschüchterte junge Verlobte des britischen Thronfolgers zur Seite und warnt sie vor dem, was noch kommen wird: "Glaub mir, es wird noch schlimmer. Das hier ist erst der Anfang."

Auf den expliziten Wunsch von Prinzessin Diana wird Fürstin Gracia zur Jahrhunderthochzeit 1981 als privater Gast in den Palast geladen. Ihr Wagen führt die Kolonne hinter der Hochzeitskutsche an.