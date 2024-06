Yoga - Lifestyle mit Nebenwirkungen

Im legendären U4, einem Club in Wien, wird regelmäßig Discoyoga angeboten.

Yoga, das sind "Asanas", also spezielle Körperhaltungen, Atemübungen und Meditation. Über die Entstehungsgeschichte ranken sich viele Mythen. Erstmals erwähnt wurde Yoga in indischen Schriften vor 3.500 Jahren. Die körperbetonte Form entstand zu Zeit des Kolonialismus, als westliche Gymnastik auf die spirituelle Praxis traf. Mitte des 20. Jahrhunderts verbreiteten "Gurus" aus Indien Yoga im Westen und gründeten Zentren in den USA und Europa.



Das "Sivananda Zentrum" zählt zu diesen Gemeinschaften der "ersten Stunde". Hier wird Yoga spirituell gelebt. Mantra-Singen für den Weltfrieden ist ein Teil des gemeinsamen Übens. Die Lehrenden tragen spirituelle Namen, wie etwa Jonas Müller: er heißt Swami Sivadasananda. Seit 1980 ist er bei Sivananda und heute Vorstandsmitglied in der globalen Organisation.



Ganz anders ist die Welt von Marcel Clementi, dem Yoga-Influencer aus Österreich. Er organisiert Festivals, betreibt den Podcast "Good Vibes" und bietet eine Yogalehrer-Ausbildung an. Für ihn ist Yoga eine gute Basis für ein achtsames Leben. Trotzdem brauche es gezieltes Marketing, um erfolgreich zu sein, so sagt er, denn die Konkurrenz sei groß. Das Geschäft mit der Achtsamkeit floriert. Von sexy Outfits bis zur umweltfreundlichen Matte, Yoga-Accessoires sind sogar in Buchgeschäften oder Drogerienmärkten erhältlich.