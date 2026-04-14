Y-Kollektiv: Vom Abi an die Front

Einer von ihnen ist "Lefty". Mit 18, direkt nach der Schule, zieht er in den Krieg. Heute ist er 20, mehrfach verwundet – aber eine Rückkehr kommt für ihn nicht infrage: "Für meine Ideale bin ich bereit, mein Leben zu geben." Die Reporter treffen auch seine Mutter Annegret – eine Frau zwischen Angst, Zweifel und dem Versuch, die Entscheidung ihres Sohns zu begreifen. Ihr Alltag ist geprägt von der Sorge um ein Kind, das in einem fremden Land sein Leben riskiert.