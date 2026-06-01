Gesellschaft
Tech-Bros im Paradies
"Y-Kollektiv"-Reporter Lukas Wiehler reist in die wohl erste Privatstadt der Welt - Próspera - auf einer Karibikinsel in Honduras und trifft auf ihre selbst ernannten "Pioniere".
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 19.06.2026
- 01:25 - 02:00 Uhr
- Ton
- AD
Sie sprechen von Innovation, Fortschritt und Profit - und davon, den "lähmenden" Staat hinter sich zu lassen. Sie haben eine radikale Vision einer digitalen Gesellschaft, in der Bitcoin das Zahlungsmittel ist.
Zu den Investoren gehören unter anderen PayPal- und Palantir-Gründer Peter Thiel sowie Sam Altman, der Chef von ChatGPT. Ist Próspera ein aufgeblasener Marketing-Bluff oder die Stadt der Zukunft? Wer kommt nach Prospera - und warum?