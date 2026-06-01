Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Politik und Gesellschaft
  4. Tech-Bros im Paradies
Reporter Lukas Wiehler vom Y-Kollektiv betrachtet eine Werbeanzeige für die Privatstadt Próspera, die unter dem Motto „Where Innovation Meets Paradise“ um Bewohner wirbt.

Gesellschaft

Tech-Bros im Paradies

"Y-Kollektiv"-Reporter Lukas Wiehler reist in die wohl erste Privatstadt der Welt - Próspera - auf einer Karibikinsel in Honduras und trifft auf ihre selbst ernannten "Pioniere".

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.06.2026
01:25 - 02:00 Uhr
Ton
AD

Mehr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft
Reporter Lukas Wiehler vom Y-Kollektiv betrachtet eine Werbeanzeige für die Privatstadt Próspera, die unter dem Motto „Where Innovation Meets Paradise“ um Bewohner wirbt.
Y-Kollektiv: Tech-Bros im Paradies - Die erste Privatstadt der Welt: Próspera
Quelle: ZDF/HR/Laura Will

Sie sprechen von Innovation, Fortschritt und Profit - und davon, den "lähmenden" Staat hinter sich zu lassen. Sie haben eine radikale Vision einer digitalen Gesellschaft, in der Bitcoin das Zahlungsmittel ist.

Zu den Investoren gehören unter anderen PayPal- und Palantir-Gründer Peter Thiel sowie Sam Altman, der Chef von ChatGPT. Ist Próspera ein aufgeblasener Marketing-Bluff oder die Stadt der Zukunft? Wer kommt nach Prospera - und warum?

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.