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Ein Mann steht vor einem Container und hält ein größeres Päkchen mit Kokain in der Hand.

Gesellschaft

Y-Kollektiv – Kokainjagd im Hafen

Kokain zählt zu den lukrativsten Drogen weltweit – und der Hamburger Hafen hat sich zu einem zentralen Umschlagplatz des internationalen Schmuggels entwickelt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.08.2026
23:40 - 00:10 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Wöchentlich melden Behörden tonnenschwere Funde, zuletzt wurden 35,5 Tonnen beschlagnahmt. Experten gehen davon aus, dass nur ein Bruchteil entdeckt wird. Behörden reagieren mit neuen Bündnissen und verstärkter Zusammenarbeit europäischer Häfen.

Reporter Frederik Fleig begleitet Zolleinsätze und spricht mit Ermittlern über Strukturen der Kartelle und den Druck auf Hafenmitarbeiter. Die Recherche zeigt Methoden der Schmuggler sowie die Folgen für Hamburg: offene Drogenszenen, ein florierender Handel über Kanäle wie Telegram und ein lukratives Geschäft, an dem viele verdienen.

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