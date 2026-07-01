Y-Kollektiv – JGA extrem

Doch wo in Willingen noch klare Grenzen sind, werden beim Junggesellenabschied (JGA) in Prag alle Regeln des Anstands über Bord geworfen. Bei der Agentur "Pissup" kann fast jeder noch so bizarre Wunsch erfüllt werden - vom "Zwergen-Anhängsel" über Kalaschnikow-Schießen bis zum XXL-Strip. Frederik geht für ein Wochenende mit den feiernden Gruppen von einer Aktivität zur nächsten - und sucht Antworten: Wie radikal darf der letzte Abend vor der Ehe sein?