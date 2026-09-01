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Y-History-Reporterin Julia im Vordergrund, halb als Mensch, halb als KI dargestellt. Im Hintergrund ein schwarz-weiß Bild von einer arbeitenden Frau früher

Gesellschaft

Y-History: Arbeit 4.0 – Macht KI meinen Job kaputt?

Klar recherchiert "Y-History"-Reporterin Julia mit künstlicher Intelligenz! Sorgen hat ihr das lange nicht gemacht. Doch mittlerweile fragt sie sich: Wie lange noch? Ist das echt "nur" Arbeit 4.0, mit den üblichen Risiken und Nebenwirkungen? Oder killt KI im großen Stil Jobs – auch meinen?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
17.09.2026
23:45 - 00:20 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

"Ich mache schließlich was mit dem Kopf. Das kann mir keiner nehmen."

Auf der Suche nach Antworten probiert Julia mit Forschern eine brandneue Übersetzer-KI aus, entlarvt mit einer Faktencheckerin Video-Fakes und steigt zwischendurch tief ins Filmarchiv. Dort findet sie unsere alten Ängste - Roboter bauen Autos! -, unsere Träume - eine Maschine komponiert! - und manchmal auch Komisches: Der elektronische Heiratsvermittler war 1963 jedenfalls ein ziemlich cooler Vorläufer für Tinder & Co.

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