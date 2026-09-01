Gesellschaft
Y-History: Arbeit 4.0 – Macht KI meinen Job kaputt?
Klar recherchiert "Y-History"-Reporterin Julia mit künstlicher Intelligenz! Sorgen hat ihr das lange nicht gemacht. Doch mittlerweile fragt sie sich: Wie lange noch? Ist das echt "nur" Arbeit 4.0, mit den üblichen Risiken und Nebenwirkungen? Oder killt KI im großen Stil Jobs – auch meinen?
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 17.09.2026
- 23:45 - 00:20 Uhr
"Ich mache schließlich was mit dem Kopf. Das kann mir keiner nehmen."
Auf der Suche nach Antworten probiert Julia mit Forschern eine brandneue Übersetzer-KI aus, entlarvt mit einer Faktencheckerin Video-Fakes und steigt zwischendurch tief ins Filmarchiv. Dort findet sie unsere alten Ängste - Roboter bauen Autos! -, unsere Träume - eine Maschine komponiert! - und manchmal auch Komisches: Der elektronische Heiratsvermittler war 1963 jedenfalls ein ziemlich cooler Vorläufer für Tinder & Co.