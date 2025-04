X,Y,Z - Die Generationenlüge

Der "Generationenkampf" auch als Kartenspiel

Quelle: ORF/Constanze Grießler

Ok, Boomer! Babyboomer gelten als konservative Workaholics, denen die Klimakrise eher egal ist und wenig von der Digitalisierung verstehen, während die Generation Z von manchen als "faule" und "verwöhnte" Nesthocker*innen abgestempelt wird, die nach Work-Life-Balance zu streben scheint.



Studien dazu jedenfalls beweisen das Gegenteil, die Gen Z ist alles andere als arbeitsscheu. Tatsächlich ziehen junge Menschen später aus. Doch liegt das tatsächlich an Bequemlichkeit oder nicht etwa an hohen Mieten und Inflation? Und haben nicht auch über 50-jährige vermehrt Interesse an der sogenannten "Work Life Balance"? Das passt nicht so ganz zum "Kampf der Generationen", der in so manchen populärwissenschaftlichen Büchern, Personal-Ratgebern und Medienberichten verhandelt wird - ein garantierter Clickbait. Auch auf Social Media ist humorvoller Content über Generationenunterschiede mittlerweile ein Klassiker.