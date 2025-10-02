Hauptnavigation

  3. Politik und Gesellschaft
  4. Wut – Eine Reise durch den zornigen Osten
Gesellschaft

Wut – Eine Reise durch den zornigen Osten

Es brodelt im Land, nicht nur, aber vor allem im Osten. Die Europawahl 2024 hat es bestätigt. Woher kommt die Wut? Die Reportagereise fängt die Stimmung im „zornigen Osten“ ein. Und sie lässt die Menschen zu Wort kommen: den Montagsdemonstranten und die, die gegen Rechts auf die Straße gehen. Was alle eint, ist Wut: auf „die da oben“, auf die Migration, auf den Ukrainekrieg, die Energiepolitik, auf die AfD, aufeinander.

Datum:
Sendetermin
02.10.2025
22:55 - 23:45 Uhr

Politik und Gesellschaft

