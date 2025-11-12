Kopenhagen. Der Kreisverkehr als Stadtdschungel.

Quelle: ORF/LOOKSVienna.

Im "Klimaquartier" verwandelte ein Kreisverkehr sich in einen Stadtdschungel. "Die Stadt soll kein Wald sein, aber wie einer funktionieren", erklärt Architektin Mette Skjold vom Büro SLA. Sie zeigt die dichte Vegetation und die Vielfalt der Pflanzen. Der Platz bietet nun Raum zum Verweilen - auch bei Regen.



Nicht weit entfernt leben Mads und Katrin. Ihr Innenhof wurde zur Grünoase, die sie selbst mitgestalten konnten. "Natürlich spielt das Klima eine Rolle", sagt Mads und lacht, "aber ein bisschen Eigeninteresse ist auch dabei. Jetzt sind wir gerne hier im Hof."



Mit "Wolkenbruch und Hitzestau - Die Stadt im Klimastress" nehmen wir das Publikum mit auf eine inspirierende Reise durch Städte im Wandel.