Wo uns Touristen niederrennen - Übertourismus in Österreich

Salzburger Altstadt.

Quelle: Landesstudio Salzburg

Wird es hier einmal so sein wie in Venedig oder Dubrovnik, die sich nur mit Brachialmaßnahmen vor dem Kollaps schützen konnten?



Die ortsansässige Bevölkerung vor Ort zahlt den Preis in Form höherer Lebenshaltungskosten, eingeschränkter Verfügbarkeit über das Gut "Heimat", dazu Lärm, Stau, Stress und Abfallbergen.



In der Stadt Salzburg fordern inzwischen selbst Hoteliers (die ja vom Tourismus leben) einschneidende Maßnahmen. Angesichts der Zunahme bei Städtereisen am globalen Tourismus-Kuchen geht man hier davon aus, dass der Höhepunkt des Massentourismus hier noch nicht erreicht ist.



Eine Dokumentation von Karl Kern