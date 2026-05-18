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Das Bild zeigt eine belebte Straßenszene mit mehreren Touristen, die ihre Smartphones in die Höhe halten, um Fotos zu machen. Im Vordergrund ist eine Frau mit langen, dunklen Haaren und einem breiten, hellen Hut zu sehen. Sie lächelt, während sie mit beiden Händen das Smartphone hält. Ihre Kleidung ist hellblau und kunterbunt. Hinter ihr stehen weitere Personen, darunter eine Frau mit Brille und einem karierten Hemd sowie ein Mann mit Sonnenbrille und einem neutralen Gesichtsausdruck. Im Hintergrund sind einige Tische und Schirme zu sehen, die darauf hindeuten, dass es sich um ein Café oder ein Restaurant handeln könnte. Die gesamte Atmosphäre wirkt lebhaft und touristisch, mit einer Vielzahl von Menschen in der Szene. Die Umgebung ist urban und scheint ein beliebtes Ziel für Touristen zu sein.

Gesellschaft

Wo uns Touristen niederrennen - Übertourismus in Österreich

Orte wie Salzburg oder Hallstatt leben vom Tourismus, einerseits. Doch die Massen, die hier jeden Sommer durchziehen, lassen auch viele skeptisch zurück.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.06.2026
21:00 - 21:45 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft
Das Bild zeigt eine belebte Szenerie in der Salzburger Altstadt. Im Vordergrund steht eine große, goldene Kugel, auf der eine kleine Figur steht. Die Kugel ist glänzend und rund, während die Figur in moderner Kleidung dargestellt ist. Links im Bild sieht man eine Gruppe von Menschen, die sich unterhalten und sich in die Richtung der Kamera bewegen. Hinter ihnen sind Fahrräder abgestellt. Auf der rechten Seite befinden sich mehrere Tische mit Sonnenschirmen, die auf eine Gastronomie hinweisen. Im Hintergrund erhebt sich die imposante Festung Hohensalzburg auf einem Hügel, mit mehreren Türmen und einer Mauer, die sich entlang der Bergkuppe zieht. Der Himmel ist teilweise bewölkt, und es herrscht eine lebhafte Atmosphäre, die den Tourismus in der Stadt widerspiegelt. Die Szene vermittelt ein Gefühl von geschäftigem Treiben und der Konkurrenz zwischen den touristischen Attraktionen und den Bedürfnissen der ansässigen Bevölkerung.
Salzburger Altstadt.
Quelle: Landesstudio Salzburg

Wird es hier einmal so sein wie in Venedig oder Dubrovnik, die sich nur mit Brachialmaßnahmen vor dem Kollaps schützen konnten?

Die ortsansässige Bevölkerung vor Ort zahlt den Preis in Form höherer Lebenshaltungskosten, eingeschränkter Verfügbarkeit über das Gut "Heimat", dazu Lärm, Stau, Stress und Abfallbergen.

In der Stadt Salzburg fordern inzwischen selbst Hoteliers (die ja vom Tourismus leben) einschneidende Maßnahmen. Angesichts der Zunahme bei Städtereisen am globalen Tourismus-Kuchen geht man hier davon aus, dass der Höhepunkt des Massentourismus hier noch nicht erreicht ist.

Eine Dokumentation von Karl Kern

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