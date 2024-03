Wir waren in der AfD

"Das ist, wie wenn man als Stürmer ein Tor schießt", so beschreibt Marco Schild aus Heiligenhaus seinen ersten Auftritt als Redner bei einer Parteiversammlung der AfD. Er genießt die Wertschätzung, die ihm an diesem Abend und in den kommenden Wochen und Monaten entgegengebracht wird, er bekommt in der Folge einen Job bei einem AfD-Abgeordneten und verdient plötzlich Geld in der Politik - viel mehr als andere in seinem Alter. "Das macht etwas mit einem. Das ist wie eine Droge. Das dauert lange, bis man realisiert, dass da auch Rechtsradikale um einen herum sind."