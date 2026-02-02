Wiener Melange - Mehr als Buchteln und Powidl

Die Familie Urban-Chao führt seit 1998 das Sichuan Restaurant, das schnell zu einer Referenz für authentische Sichuan Küche geworden ist.

Quelle: ORF/KURTMAYERFILM

Es gibt eine Wiener Wochenzeitung in Mandarin, chinesische Friseure und Tischler, sogar Schulen und Vereine. Die Chinesen der zweiten und dritten Generation sind "echte Wiener", erkennbar am breiten Wiener Dialekt, den sie sprechen.



Die Ghettoisierung in einer "Chinatown" wollen sie nicht, auch wenn das dem Fremdenverkehr und manchen Geschäftszweigen förderlich wäre. Derzeit leben etwa 20.000 Chinesen offiziell in Wien. Die Dunkelziffer wird weit höher geschätzt. Dazu kommen in Wien geborene, die als Wiener*innen zählen und nicht mehr in der Statistik aufscheinen.