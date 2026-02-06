Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Politik und Gesellschaft
  4. Wien, die letzte jugoslawische Stadt
Das Bild zeigt die Inneneinrichtung eines Cafés namens „SRFJ“. Im Vordergrund befindet sich eine bronzeähnliche Büste eines männlichen Porträts, die auf der Bartheke steht. Die Büste zeigt einen Mann im Anzug mit einem ernsthaften Ausdruck. Hinter der Büste ist eine kleine Flagge mit einem roten Stern und horizontalen Streifen in Rot, Weiß und Blau zu sehen. Im Hintergrund sind verschiedene Flaschen und Lichtquellen an der Decke sichtbar, die eine warme Atmosphäre schaffen. Der Raum hat eine rustikale Holzstruktur, und an der Wand hängen Bilder, die wahrscheinlich mit der Kultur des ehemaligen Jugoslawien in Verbindung stehen. Durch ein Fenster im Hintergrund ist Licht zu erkennen, das darauf hindeutet, dass es tagsüber ist. Die Gesamtstimmung des Cafés scheint eine nostalgische und gemeinschaftliche Atmosphäre zu fördern, die durch die Einrichtung und die präsentierten Elemente zum Ausdruck kommt.

Gesellschaft

Wien, die letzte jugoslawische Stadt

In Wien leben sie miteinander wie in sonst kaum einer Stadt - die Menschen aus Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Kroatien oder Mazedonien.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
17.03.2026
05:50 - 06:20 Uhr

Mehr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Für viele von ihnen lebt das ehemalige Jugoslawien in Wien weiter, nicht als verklärte Erinnerung sondern als Idee von Gemeinschaft und Lebensfreude.

Das Bild zeigt eine Vielzahl von bunten Buchrücken, die übereinander gestapelt sind. Die Bücher sind dicht beieinander angeordnet, wodurch nur die oberen Kanten sichtbar sind. In der Bildmitte sind verschiedene Farben und Größen der Buchrücken erkennbar, überwiegend in Blau, Gelb, Rot und Grün. Der Hintergrund ist unscharf, was die Fokussierung auf die Bücher verstärkt. Diese Darstellung vermittelt den Eindruck einer gut gefüllten Buchhandlung, die eine große Auswahl an Literatur bereithält.
Buchhandlung "Mi" (deutsch für "Wir")
Quelle: ORF

So im Café "SRFJ", in dem die KellnerInnen gekleidet sind wie Titos Pioniere und Ex-Yu-Hits der 1980er aus den Lautsprechern dröhnen. (Bild ganz oben)

Oder in der Buchhandlung "Mi"(deutsch für "Wir"), in der Bücher in allen Sprachen des ehemaligen Vielvölkerstaates angeboten werden. Warum Wien manchmal jugoslawischer ist als Ex-Jugoslawien und wie das Gemeinsame vor das Trennende gestellt und zelebriert wird, zeigt dieser Film von Vedran Pilipovic für das Landesstudio Wien.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.