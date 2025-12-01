Gesellschaft
Wie viel Staat braucht die Kultur, Herr Weimer?
Wie viel Einfluss darf der Staat auf Kunst und Kultur nehmen? Welche Regeln braucht künstliche Intelligenz, wenn sie Texte, Bilder und Musik nutzt? Soll öffentlich geförderte Kultur auf Gendersternchen verzichten? Und wie plant der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, die deutschen Kreativen dabei zu unterstützen? Wolfram Weimer stellt sich im Gespräch den Fragen der Moderatorin Siham El-Maimouni.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 14.12.2025
- 10:10 - 10:50 Uhr