Wie Hochsensible die Welt wahrnehmen

Elisabeth Brückler, Mentaltrainerin.

Elisabeth Brückler blickt auf ein erfülltes Berufsleben in der Versicherungsbranche zurück. Man könne trotz Hochsensitivität auch in einem ganz klassischen, häufig etwas härteren Umfeld bestehen, wenn man für sich einstünde und vom Unternehmen die erforderlichen Rahmenbedingungen erhielte.



Die Dokumentation spannt einen Bogen von den Anfängen der Hochsensibilitätsforschung durch die amerikanische Psychologin Elaine Aron in den 1990er-Jahren bis hin zu aktuellen wissenschaftlichen Fragestellungen und dem wachsenden gesellschaftlichen Diskurs zum Thema in der Gegenwart.



Die Personen, die im Film zu Wort kommen - sei es, weil sie selbst hochsensibel sind, sei es, weil sie über Expertise in diesem Bereich verfügen oder gar beide Komponenten in sich vereinen - stammen aus den 3sat-Ländern Österreich, Deutschland und der Schweiz und bieten somit einen umfassenden Überblick über den Kenntnis- und Erfahrungsstand zum Phänomen "Hochsensibilität" im deutschen Sprachraum.