Gesellschaft
White Angel - Das Ende von Marinka
Die Dokumentation "White Angel – Das Ende von Marinka" zeigt, wie ein Evakuierungsteam Zivilisten aus der ukrainischen Frontstadt Marinka rettet.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2023
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 28.08.2027
Der Polizist Vasyl Pipa und sein Team fahren unter Beschuss immer wieder in die Kleinstadt und evakuieren die verbliebenen Zivilisten. Dabei läuft Pipas Helmkamera mit. Die Dokumentation zeigt das Leid, die Verzweiflung und die Hoffnung ganz unmittelbar.