Wenn Ärztinnen zu Opfern werden: Machtmissbrauch in Schweizer Spitälern

Sie haben sich für den Arztberuf entschieden, um Menschen zu heilen, werden aber im Krankenhaus Opfer sexueller Belästigung.

Datum:
Sendetermin
11.02.2026
21:05 - 21:50 Uhr

Von obszönen Witzen mächtiger Chefs im Operationssaal bis zu sexueller Erpressung und Übergriffen während der Ausbildung und Karriere: Studentinnen, Ärztinnen und Chirurginnen berichten, was sie in einem Umfeld erdulden müssen, in dem Belästiger selten von ihren Vorgesetzten bestraft werden und das noch immer vom Gesetz des Schweigens geprägt ist.

Oft trauen sich die Opfer nicht, Anzeige zu erstatten, da sie ihre Karriere nicht gefährden wollen. Einige gehen das Risiko ein und melden die Vorfälle der Personalabteilung, doch diese Beschwerden werden kaum weiterverfolgt. Obwohl die Krankenhäuser eine Null-Toleranz-Botschaft propagieren, werden Belästiger nur selten bestraft und bleiben meist straffrei.

