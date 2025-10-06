Wein am Rhein (2)

Unmittelbar nach der Weinlese begann ein neuer Zyklus eines Weinjahres. Während der kostbare Saft seit anfangs Oktober in den Fässern ruht, wurden die Reben geschnitten, die Böden bereit gemacht, neue Pflanzen gesät. Nun ist Frühling und schon rufen die Rebberge wieder. Die noch zarten Pflanzen müssen gepflegt und erlesen werden. Die ersten Tropfen werden in Flaschen gefüllt. In Reichenau führen uns Vater und Sohn von Tscharner ins Weinarchiv. 8000 Flaschen sind hier gelagert. Von jedem Jahrgang seit Beginn ihrer Tätigkeit 1976 hat es hier mindestens eine Flasche. Sichtlich stolz öffnen die beiden einen 1986er. Und sind begeistert von der Qualität.