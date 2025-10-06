Wein am Rhein (1)

Schon die Römer bemerkten, dass sich die Ufergebiete des Rheins bestens für den Weinbau eignen. Und tatsächlich: ob in Graubünden, St. Gallen, Thurgau, Zürich oder Basel – überall entsteht herausragender Wein. Grund dafür sind die sehr mineralischen Böden und das im Winter gemässigte Klima. Der Rhein bewirkt in den frostigen Jahreszeiten einen Temperaturausgleich. Die Weinreise beginnt im Schloss Reichenau bei der Familie von Tscharner. Vater und Sohn pflegen hier ein traditionsreiches Weingut. Ihre Weine sind vielfältig, markant und von sehr guter Qualität. In Eglisau besitzt Mathias Bechtel seit acht Jahren einen eigenen Betrieb. Auch er steht in diesen Tagen mit einem grossen, freiwilligen Helferteam im Rebberg. Mittendrin ist auch Kim von Rotz, die als eine von wenigen Frauen ihre Winzer-Ausbildung im Betrieb Bechtel absolviert. Michael und Selina Leibacher pflanzen Pfirsichbäume. Es ist inzwischen später Herbst und die Trauben sind längst gelesen. Das junge Winzerpaar setzt auf Biodiversität. Und in Basel, nur wenige Meter von der Ufermauer des Rheins entfernt, wirkt Elias Buess. Er und seine Kumpels sind grösstenteils Autodidakten. Für sie alle ist die Weinproduktion Teil ihres urbanen Lifestyles. Dabei gelingen ihnen bemerkenswerte Weine.