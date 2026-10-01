Gesellschaft
Y-Kollektiv: Wehrdienst reloaded
Seit Januar 2026 bekommen alle 18-Jährigen Post von der Bundeswehr – ein Fragebogen zum neuen Wehrdienst. Junge Männer müssen, junge Frauen können antworten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 22.10.2026
- 23:40 - 00:15 Uhr
Freiwillig können sie dann zur Bundeswehr gehen. Was erwartet sie dort? Wie erleben junge Rekruten die militärische Ausbildung? "Y-Kollektiv"-Reporter Frederik Fleig bekommt einen intensiven Einblick in die dreimonatige Grundausbildung von Helena, Lucius und Jan.
Warum entscheiden sich junge Männer und Frauen für den Dienst mit der Waffe? Um Deutschland und die Demokratie zu verteidigen, sagen sie.
Und was hat sich verändert bei der Bundeswehr? Gibt es immer noch hauptsächlich Drill und Disziplin, oder auch moderne Abwehrtechniken wie Drohnen und Roboter?
Das Filmteam besucht eine Präsentation neuester Waffentechnik in Erding und bekommt Einblick in einen neuen Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr in Flamersheim.