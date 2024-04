Von Tradition und Innovation - Junges bäuerliches Leben in Salzburg

Klara Naynar produziert den Käse wie früher selbst

Quelle: ORF/ORF-S.

Selbstbestimmt und verantwortungsvoll führen sie innovativ das Erbe ihrer Familien fort. Die Ideen und Investitionen sind weitreichend. Klara Naynar aus Göriach im Lungau sieht beispielsweise ihre Zukunft am elterlichen Hof in einer Hofgemeinschaft. In St. Martin am Tennengebirge setzt Familie Leutgeb auf ihrem Hof auf den Erhalt alter Haustierrassen, Biodiversität und Selbstversorgung.



In Kleinarl wiederum schließen sich drei Jungbauern zusammen und verarbeiten in der eignen Käserei die Milch zu hochwertigem Käse. Ebenfalls in Kleinarl bewirtschaftet ein dynamisches Vater-Sohn-Duo auf 1.700 m eine Alm und versorgt nicht nur das Vieh, sie räuchern auch Wildfleisch, das den Almbesuchern angeboten wird. Das Erlebnis Österreich besucht diese Bergbäuerinnen und Bergbauern, die das traditionsreiche Erbe annehmen und innovativ in die Zukunft führen.