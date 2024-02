Gesellschaft

Von der Großstadt aufs Land

Macht das Landleben glücklicher als das Leben in der Stadt? Diese Frage stellen sich gerade Familien oft. Auch Julia und Steffen Lorenz dachten über die Vor- und Nachteile des Landlebens nach. Am Ende haben sie den Schritt gewagt, ihre Jobs in München gekündigt, und sind aus der Millionenstadt an der Isar in ein 500-Einwohner-Dorf am Rand des Nationalparks Bayerischer Wald gezogen. Inmitten der Natur wollen sie sich ihren Traum erfüllen.

