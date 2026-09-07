Verlorene Heilkraft - Europas fatale Penicillin-Abhängigkeit

Die ehemalige Bierbrauerei in Kundl, in der das erste Antibiotikawerk am europäischen Festland entstand.

Quelle: Christian Kugler Filmproduktion

Beim Verbrauch pro Kopf liegen viele europäische Länder auf Spitzenplätzen und dennoch gibt es nur eine einzige verbliebene Produktionsstätte in Europa, die Penicillin herstellen kann, ohne auf asiatische Lieferketten zumindest bei den unabdingbar nötigen Rohstoffen angewiesen zu sein.



Die letzte Produktionsstätte auf dem Kontinent im kleinen Tiroler Ort Kundl wurde kurz nach dem zweiten Weltkrieg als erste Penicillinfabrik des Kontinents errichtet. Heute stellen die globalen Entwicklungen auf dem Pharmamarkt und vor allem der Aufstieg Chinas die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens in Frage. Es brauchte bereits einen Schulterschluss mit der Politik, um den Standort zu erhalten.



Für die Entdeckung des Penicillins 1928 wurde der schottische Arzt Alexander Fleming mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Mehr als ein halbes Jahrhundert vor Fleming publizierte der Wiener Chirurg Theodor Billroth zur "keimtötenden Wirkung des Pilzes Penicillium", seine Forschungen gerieten aber in Vergessenheit. Der erste Mensch wurde 1941 damit behandelt. Ein Polizist in England, ein Europäer, also. Und jetzt? Verliert der Kontinent die Kontrolle über eine der schärfsten medizinischen Waffen überhaupt? Christian Kugler vereint in seinem Film die spannende Historie, hochrelevante Gegenwart und eine höchst unsichere Zukunft für die moderne europäische Medizin.