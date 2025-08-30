Hauptnavigation

Verliebt in Venedig – Wo die Welt zuhause ist

Venedigs Anziehungskraft ist legendär. Um die fünf Millionen Besucher kommen jährlich in die Lagunenstadt – bei gerade mal knapp 50.000 Einwohnern der Altstadt.

30.08.2025
15:30 - 16:00 Uhr

Doch es gibt auch diejenigen, die gekommen sind, um zu bleiben – ob aus Liebe zu Venedig oder aber der Liebe zu einer Venezianerin oder einem Venezianer. Wie die renommierte Schriftstellerin und Journalistin Petra Reski zum Beispiel.

Sie ist im Ruhrgebiet aufgewachsen, seit 1991 zu Hause in Venedig, „nachdem sich ihr ein Venezianer in den Weg geworfen hat“, wie sie augenzwinkernd erzählt.

Auch Designer Tom Ludwig Kelley kam wegen der Arbeit und blieb. Inzwischen ist er ein Vierteljahrhundert dort – wegen einer Professorin für Kunstgeschichte. Bei Hotelier Uwe Jenssen dagegen ist es das Leben auf dem Wasser, das in nicht mehr loslässt. Spektakuläre Einblicke in ihr und sensationelle Ausblicke von ihrem Palazzo auf den Canal Grande gibt das internationale Ex-Model und Glaskünstlerin Gaby Wagner.

