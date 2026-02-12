Gesellschaft
Venetien – Von den Dolomiten nach Venedig
Von den steilen Gipfeln der Marmolata zu den weiten Lagunen der Adria, über den turbulenten Gardasee bis zum beliebten Urlaubsziel Venedig - Venetien bietet Kontraste pur.
- 16.03.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
Entsprechend unterschiedlich leben auch die Menschen in der Region: beispielsweise zwei Wirte, die unterhalb des Gipfels die höchste Schutzhütte der Dolomiten bewirtschaften, und eine Muschelfischerin, die gegen die Austrocknung des Po-Deltas ankämpft.
Außerdem sind dort Artischockenbauern, die auf der Gemüseinsel Sant'Erasmo in dritter Generation arbeiten, und die erste Gondoliera Venedigs zu Hause.
Alle vereint, dass sie stark mit ihrer Heimat verwurzelt sind, die Geschichte ihres Landes lebendig halten und mit Elan an der Zukunft der Region Venetien arbeiten.